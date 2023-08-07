В Самару вновь придут сильные магнитные бури 7 и 8 августа

Бури придут в город в начале августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о надвигавшихся сильных магнитных бурях. Они накроют областную столицу 7 и 8 августа 2023 года.

По информации сервиса my-calend, магнитная буря придется 7 августа, ее сила составит 4 балла. В этот день могут появиться головная боль, головокружение, жителям стоит ограничить физические нагрузки, а также избегать стресса. 8 августа город накроет 5-балльная магнитная буря.

В этот день также возможны головные боли, могут наблюдаться резкие перепады настроения и упадок сил. Чувствительным горожанам необходимо больше времени проводить на свежем воздухе и не перенапрягаться.