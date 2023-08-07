Жители Самары с высокой зарплатой меньше волнуются перед собеседованием

Помогают справиться со стрессом перед интервью самовнушение и позитивный настрой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, чем больше зарабатывают жители Самары, тем меньше они волнуются перед собеседованием. А справиться со стрессом горожанам чаще помогают позитивный настрой, правильное дыхание и подготовка к интервью.

Очень сильно волнуются перед собеседованием только 6% самарцев, еще 10% немного беспокоятся. А вот совершенно спокойны перед интервью 23% горожан. При этом отмечается, что женщины волнуются сильнее мужчин. Также существует закономерность: чем больше зарабатывают самарцы, тем меньше они беспокоятся перед собеседованием:

Так, люди с зарплатой менее 50 тысяч рублей оценили свои переживания в среднем на 3 балла из 5, а с доходом свыше 80 тысяч рублей — на 2,3 балла. Помогают справиться со стрессом перед интервью самовнушение и позитивный настрой (20%), правильное дыхание (17%), подготовка с собеседованию (13%), успокоительные (6%).

Самарцы называли и такие способы, как медитация или молитва, сон, алкоголь, кофе, музыка и прогулки, курение, чтение, еда и отдых. При этом самовнушение и правильное дыхание чаще выручает женщин, а алкоголь — мужчин.

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