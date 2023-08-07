В Самарской области отремонтировали дорогу Красный городок — Большая раковка

Перед ремонтом проезжую часть расширили, также уложили два слоя асфальта. Фото: национальныепроекты.рф

В Красноярском районе Самарской области обновили дорогу от поселка Красный Городок до центра села Большая Раковка. Ремонтные работы велись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Всего было отремонтировано 4,26 км – это полная протяженность дороги. Перед ремонтом проезжую часть расширили, также уложили два слоя асфальта. Специалисты укрепили щебнем обочины, отремонтировали пересечения, примыкания и водопропускные трубы, нанесли разметку.

Работникам осталось оборудовать остановочные площадки, установить знаки и другие элементы безопасности. Как отметили в районной администрации, местные жители получили современную транспортную артерию и теперь с комфортом могут добираться как до центра поселения, так и в любую точку района и области.

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