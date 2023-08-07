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НовостиПроисшествия7 августа 2023 5:35

Самарец не справился с управлением и на скорости врезался в столб

В Самарской области пострадавшего водителя доставили в больницу
Алена ПРОВКИНА
Пострадавшего госпитализировали

Пострадавшего госпитализировали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области автолюбителя доставили в медицинское учреждение. Мужчина не смог справиться с управлением.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 31-летний автолюбитель ехал за рулем «LADA Granta» по улице Цеховой в направлении улицы Вокзальной. В районе жилого дома водитель не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, из-за чего врезался в световую опору.

В результате столкновения, мужчина получил травму, его госпитализировали в медицинское учреждение. В отношении водителя составили административные материалы. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.