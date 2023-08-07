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НовостиПроисшествия7 августа 2023 6:15

В Самарской области правоохранители провели миграционные рейды

Самарские полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства
Алена ПРОВКИНА
Полицейские провели рейды. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские провели рейды. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти и Ставропольском районе Самарской области сотрудники правоохранительных органов проверили соблюдение миграционного законодательства. Полицейские провели профилактические мероприятия.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, рейды направлены на выявление и пресечение фактов нарушения. Во время мероприятий выявили 6 иностранных граждан, работающих без соответствующих документов. Их привлекли к административной ответственности. Также на территории одной из ярмарок в Тольятти выявили 4 иностранцев, нарушивших постановление «Об установлении допустимой доли иностранных работников».

Сотрудники полиции регулярно проводят подобные мероприятия в регионе. Граждане могут сообщать о всех нарушениях миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по номеру 102.