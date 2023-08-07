Житель Самарской области задолжал своим детям 1 млн рублей алиментов

Судебные приставы много раз беседовали с горе-отцом и убеждали его в необходимости помогать своим детям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Безенчукского района Самарской области задолжал своим детям один миллион рублей алиментов. Чтобы избежать уголовного наказания, мужчина погасил долги.

— Судебные приставы много раз беседовали с горе-отцом и убеждали его в необходимости помогать своим детям. Однако это никак на него не повлияло, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

В результате сотрудники службы ограничили жителя региона в праве выезда за пределы Российской Федерации и вынесли постановление о временном ограничении на пользование им специальным правом.

Далее мужчину могла ждать уже уголовная ответственность. Все это побудило алиментщика погасить миллионный долг. Тогда все ограничения с мужчины сняли.

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