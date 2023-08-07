В Самарской области 13 тысяч жительниц обучили материнству и грудному кормлению

Также на занятиях наглядно демонстрируется, как правильно прикладывать малыша к груди. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2023 году 13 тысяч жительниц Самарской области посетили семинары в школах позитивного материнства при женских консультациях. Будущих мам подготовили к родам и дали им рекомендации об уходе за новорожденным.

— Мам важно обучать навыкам ухода за ребенком, чтобы с максимальной пользой для себя и малыша растить его до года. Обучиться технике грудного вскармливания помогают консультанты по естественному питанию, — сказала главный внештатный специалист минздрава региона по помощи в акушерстве и гинекологии Наталья Любицкая.

Всего предусмотрено около 6-7 занятий, на них рассказывают о профилактике осложнений беременности, подготовке к родоразрешению, уходе за собой и младенцем, принципах здорового образа жизни молодой матери.

Также на занятиях наглядно демонстрируется, как правильно прикладывать малыша к груди, чтобы избежать многих осложнений. Учат мам и контролировать поведение ребенка, а при необходимости правильно отнимать грудь. Задать все интересующие вопросы специалистам будущая мама может в своей поликлинике.

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