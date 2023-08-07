В Самаре реконструкцию первой очереди XXII Партсъезда оценили в 1 млрд рублей

Дорогу планируют сделать четырехполосной с тротуарами шириной 2-3 метра Фото: Яндекс. Карты

В Самаре ищут подрядчика для реконструкции улицы XXII Партсъезда. Заказчиком работ выступает департамент градостроительства. Начальная (максимальная) стоимость контракта по преображению первой очереди дороги составляет 1,041 млрд рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Так, улицу XXII Партсъезда планируется обновить в два этапа: первый от улицы Солнечной до Московского шоссе, второй – от проспекта Карла Маркса до Ставропольской. Начальный этап включает вырубку деревьев и кустарников, снос строений и перенос инженерных коммуникаций. Ранее сообщалось, что протяженность первой очереди составит 505,17 м, второй – 184,16 м. На обоих участках обещали сделать по четыре полосы движения, разделительные полосы и тротуары шириной 2-3 метра.

Сейчас идет прием заявок. Итоги электронного аукциона подведут 24 августа 2023 года. Контракт, который заключат с подрядчиком, будет действовать до 28 февраля 2025 года.

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