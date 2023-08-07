Первый в России региональный научно-производственный центр БАС создали в Самарской области

Проект реализуется в рекордно короткие сроки. Фото: Александр ГЛУЗ

В Самарской области создали первый в России региональный научно-производственный центр гражданских беспилотных авиационных систем «Самара». Во время интенсива «Архипелаг 2023» в Новосибирске подписали необходимые документы.

В подписании протокола учредителей компании участвовали председатель совета фонда НТИ Дмитрий Песков, гендиректор разработчика БАС «Транспорт Будущего Самара» Юрий Козаренко и директор ЦИК Самарской области Александр Сергиенко. Научно-производственный центр планируется зарегистрировать и открыть в конце августа 2023 года.

Он будет отвечать за общую координацию деятельности кластера БАС, научные исследования, разработку и адаптацию технологий, серийное производство для рынка РФ беспилотников и их структурных элементов. Также сотрудники центра будут разрабатывать нормативно-правовую базу для прикладного бизнес применения БАС на всей территории России и др.

Напомним, самарский кластер создан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова и предусматривает локализацию всей производственной цепочки БАС в регионе. Сейчас в Самаре идет строительство завода – строители уже возвели цеха для сборки двух разновидностей дронов и цех производства структурных элементов.

— Мы исполняем поручение президента и реализуем проект в рекордно короткие сроки. Уже в декабре должно завершиться строительство производственной площадки по выпуску беспилотных летательных аппаратов, за что я хочу поблагодарить наших партнеров, — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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