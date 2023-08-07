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НовостиПроисшествия7 августа 2023 7:35

Пьяный самарец украл сим-карту подруги и перевел на свой счет 27 тысяч рублей

В Самаре местная жительница разбила телефон и лишилась накоплений
Алена ПРОВКИНА
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожном районе Самары местная жительница обратилась в полицию. Она рассказала о краже средств с банковского счета.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям. Она рассказала, что во время одной из встреч со знакомыми решила выпить. Женщина нечаянно разбила телефон и вытащила из него сим-карту, передав ее подозреваемому для надежности. Утром местная жительница хотела вернуть свое имущество, но злоумышленник уверил ее, что самостоятельно уничтожил сим-карту.

Оказалось, мужчина украл со счета женщины 27 тысяч рублей. Молодого человека задержали, он признался в содеянном и рассказал, что потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.