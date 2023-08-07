В Самарской области вор-сластена стащил из дома пенсионерки пять банок меда

Преступник забрался в дом женщины, отжав замок входной двери Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани местная жительница обратилась в местный отдел МВД. У пожилой женщины во время ее отсутствия украли пять банок меда, две кастрюли и другие металлические изделия. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что преступник проник в дом пенсионерки, отжав замок входной двери. При этом воришка оставил отпечатки пальцев. По ним-то правоохранители и нашли любителя чужого меда.

Сотрудники полиции отработали ряд лиц, которые ранее уже привлекались за кражу. С помощью базы данных они сумели определить, кому принадлежат следы, изъятые из дома пенсионерки. Оказалось, что пожилую женщину обокрал 50-летний местный житель. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей за незаконный оборот наркотиков и имущественные преступления. Все украденные вещи мужчина успел продать.

В настоящее время следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу. Сотрудники полиции сейчас проводят поиски похищенных вещей.

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