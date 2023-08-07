В Самаре около стадиона «Солидарность Арена» предложили создать парк

Создание парка у "Солидарность Арены" - вариант благоустройства территории вокруг будущего межвузовского кампуса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предложили преобразить территорию рядом со стадионом «Солидарность Арена». Поступило предложение обустроить там парк. Об этом стало известно на стратегической сессии по созданию межвузовского кампуса 3 августа 2023 года.

– Участникам сессии представили два лучших проекта от молодежи. Это «Цифровая Вселенная кампуса» от самарских студентов в сфере IT и проект благоустройства территории вокруг кампуса – рядом со стадионом «Солидарность Арена». Молодые люди предложили создать здесь парк, – сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, международный межвузовский кампус построят в Самаре в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроКампус № 1». Власти региона заключили его с организацией на площадке ПМЭФ в июне 2023 года. Масштабный студгородок будет рассчитан на пять тысяч мест. Инвестиции в проект составят более 39 млрд рублей. Ввести кампус в эксплуатацию планируется в 2027 году.

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