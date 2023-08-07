Участок проспекта Кирова перекроют из-за ремонта в Самаре с 10 по 14 августа

Отмечается, что данное ограничение согласовал городской департамент транспорта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе в Самаре перекроют участок проспекта Кирова из-за ремонта. Движение транспортных средств будет ограничено с 10 по 14 августа. Об этом сообщили в ГИБДД Самарской области.

— Проехать будет нельзя в районе дома № 210 на участке по проспекту Кирова от улицы Стара Загора до проспекта Карла Маркса. Ограничение связано с дорожными работами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное ограничение согласовал городской департамент транспорта. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, в Самаре пять улиц перекроют из-за ремонта теплотрасс с 3-4 августа и скорректируют маршруты двух троллейбусов и автобуса.

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