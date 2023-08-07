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НовостиОбщество7 августа 2023 8:23

Участок проспекта Кирова перекроют из-за ремонта в Самаре с 10 по 14 августа

Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда перекрытого по проспекту Кирова участка
Ирина СИНЕГУБОВА
Отмечается, что данное ограничение согласовал городской департамент транспорта.

Отмечается, что данное ограничение согласовал городской департамент транспорта.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе в Самаре перекроют участок проспекта Кирова из-за ремонта. Движение транспортных средств будет ограничено с 10 по 14 августа. Об этом сообщили в ГИБДД Самарской области.

— Проехать будет нельзя в районе дома № 210 на участке по проспекту Кирова от улицы Стара Загора до проспекта Карла Маркса. Ограничение связано с дорожными работами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное ограничение согласовал городской департамент транспорта. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, в Самаре пять улиц перекроют из-за ремонта теплотрасс с 3-4 августа и скорректируют маршруты двух троллейбусов и автобуса.

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