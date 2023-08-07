В Самаре снесут двухэтажный дом 1905 года постройки на ул. Арцыбушевской

У собственников изымут квартиры, расположенные в аварийном доме Фото: Google Карты

В Ленинском районе Самары планируют снести еще один аварийный дом. Речь идет о двухэтажном здании на улице Арцыбушевской, 120 литера А. Информация об этом размещена в документах на сайте городской администрации.

– Изъять расположенные в МКД жилые помещения у правообладателей: квартиру № 1 площадью 35,9 кв. м, квартиру № 3 площадью 36,3 кв. м и квартиру № 4 площадью 36,5 кв. м, – говорится в постановлении мэрии Самары.

В скором времени с собственниками жилых помещений свяжутся представители департамента управления имуществом. Они должны определить размер возмещения.

Отметим, здание, которое планируют снести, было построено в 1905 году. Дом двухэтажный, рассчитан на четыре квартиры. Перекрытия в нем деревянные, стены – деревянные каркасные. Объект имеет сильный физический износ, поэтому его признали аварийным и подлежащим сносу.

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