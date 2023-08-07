В Самаре ограничат движение транспорта из-за легкоатлетического марафона 27 августа

В Самаре пройдет легкоатлетический марафон Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре проведут легкоатлетический марафон на Кубок Главы города 27 августа 2023 года. В областной столице временно перекроют движение с 06:00 до 14:30.

По информации городской администрации, временно ограничено движение транспорта по следующим улицам: Максима Горького, Фрунзе, Волжскому проспекту, Лесной, Северо-Восточной магистрали, Осипенко, Циолковского, Полевой, Невской, Студенческому переулку, Молодогвардейской, Красноармейской, Чапаевской, Вилоновской, Куйбышева.

Кроме того, с 18:00 26 августа до 14:30 27 августа будет действовать запрет на остановку и стоянку транспорта на указанных участках. Водителей просят заранее планировать свои маршруты. Все схемы указаны на сайте мэрии.