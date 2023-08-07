Волга у Самары снова прогрелась до рекордного значения

А вот в верхнем бьефе Жигулевской ГЭС уровень воды опустился до 51,36 м БС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце июля 2023 года специалисты проверили гидрологическую обстановку на водохранилищах и реках Самарской области. Оказалось, Волга у Самары прогрелась до рекордного значения.

— 31 июля уровень воды у Самары находился на отметке 28,47 м БС, что на 11 см выше среднемноголетнего значения. А температура воды поднялась до 21,3 °С, это на 0,2 °С выше нормы, — рассказали в пресс-службе Приволжского УГМС.

А вот в верхнем бьефе Жигулевской ГЭС уровень воды опустился до 51,36 м БС, что на 111 см ниже среднемноголетнего значения. Температура воды оказалась равна 21-22,7 °С, конкретно в районе Тольятти она была 21,2 °С, это ниже нормы на 1,4 °С.

На Саратовском водохранилище колебания уровней воды составляли от 19 до 25 см, а температура воды была 20,4-24,6 °С. Также специалисты отметили, что на малых реках наблюдались меженные уровни, а вода прогрелась до 17-25 °С.

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