На Восточном заканчивается подготовка к запуску «Союза-2.1б» с АМС «Луна-25»

Специалисты завершили цикл испытаний и произвели перекладку ступеней ракеты с АМС на транспортно-установочный агрегат / Фото: космический центр "Восточный"

На космодроме Восточный завершается подготовка к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1б», произведенной в Самаре, с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Специалисты из РКЦ «Прогресс» завершили цикл испытаний и произвели перекладку ступеней ракеты с АМС на транспортно-установочный агрегат. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Межпланетную станцию создало НПО Лавочкина. Ей предстоит совершить мягкую посадку в районе южного полюса Луны и провести контактные исследования грунта на наличие льда.

Перед отправкой на спутник Земли межпланетная станция прошла приемо-сдаточные и предъявительские испытания. Сам пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» запланирован на август 2023 года.

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