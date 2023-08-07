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НовостиОбщество7 августа 2023 8:57

В Самаре временно скорректируют движение автобусов 27 августа 2023 года

Самарцев предупредили о временной корректировке движения автобусов №3, №24, №61, №261
Алена ПРОВКИНА
Движение временно скорректируют

Движение временно скорректируют

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдет легкоатлетический марафон на Кубок Главы областного центра. В связи с проведением спортивного мероприятия временно ограничат движение транспорта и скорректируют маршрут автобусов.

По информации городской администрации, ограничения не будут распространяться на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. С 03:00 до 14:30 27 августа автобусы №3, №24, №61, №261 будут двигаться по скорректированным схемам. При этом, движение автобуса №11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская» будет временно отменено.

Все временные схемы указаны на сайте мэрии. Жителям стоит заблаговременно планировать свои маршруты.