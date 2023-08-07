В Самарской области в ходе рейдов поймали 61 пьяного водителя

За «тонировку» к ответственности привлекли 297 водителей. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ходе целенаправленных рейдов в Самарской области с 4 по 6 августа полицейские выявили 81 нарушителя ПДД на мототранспорте, из них 19 транспортных средств поместили на специализированные стоянки.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 61 водитель, а без водительских удостоверений – 13 жителей региона. Нарушили правила перевозки детей 59 раз. Также зафиксировано 75 случаев, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 93 раз.

За «тонировку» к ответственности привлекли 297 водителей. Теперь некоторым из них может грозить штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.