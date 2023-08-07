Компания «XXI Век» отремонтирует трассу в Волжском районе за 697 млн рублей

Подрядчик должен будет отремонтировать трассу с 10 августа 2023-го по 1 октября 2024 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отремонтируют трассу Николаевка – Черновский – Белозерки в Волжском районе. Речь идет об участке протяженностью 20 км. Минтранс региона уже нашел подрядчика – это ООО «НПФ «XXI Век». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

На электронный аукцион была подана всего одна заявка – от НПФ «XXI Век». Ее признали соответствующей всем требованиям. Компания выполнит работы за 697,3 млн рублей. Подрядчику предстоит обновить дорожное полотно, установить ограждения и знаки, обустроить остановки общественного транспорта и тротуары, нанести разметку.

Работы необходимо провести в два этапа. Первый должен стартовать 10 августа и завершиться до 1 ноября 2023 года, второй – с 1 апреля по 1 октября 2024 года.

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