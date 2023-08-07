Самарцам рассказали, должен ли руководитель сокращать рабочий день в жару

Самарцам рассказали об обязанностях руководителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, должен ли работодатель сокращать рабочий день в жару. Горожан вновь предупредили о повышении температуры.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, сейчас в трудовом законодательстве отсутствует обязанность для работодателя сокращать продолжительность рабочих дней, если на улице и в помещении установилась высокая температура. При этом, сейчас действует СанПиН, который помогает определить максимально допустимую температуру на рабочих местах. Для офисных сотрудников – не более 28 градусов.

То есть, руководителям необходимо поддерживать оптимальную температуру или искать другое решение проблемы (к примеру, изменить режим рабочего времени).