Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 августа 2023 9:41

Самарцам рассказали, должен ли руководитель сокращать рабочий день в жару

В Самаре местные жители узнают, могу ли уходить с работы раньше в период повышения температуры
Алена ПРОВКИНА
Самарцам рассказали об обязанностях руководителей

Самарцам рассказали об обязанностях руководителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, должен ли работодатель сокращать рабочий день в жару. Горожан вновь предупредили о повышении температуры.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, сейчас в трудовом законодательстве отсутствует обязанность для работодателя сокращать продолжительность рабочих дней, если на улице и в помещении установилась высокая температура. При этом, сейчас действует СанПиН, который помогает определить максимально допустимую температуру на рабочих местах. Для офисных сотрудников – не более 28 градусов.

То есть, руководителям необходимо поддерживать оптимальную температуру или искать другое решение проблемы (к примеру, изменить режим рабочего времени).