Самарцам рассказали, должен ли руководитель сокращать рабочий день в жару

Самарцам рассказали об обязанностях руководителей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре местным жителям рассказали, должен ли работодатель сокращать рабочий день в жару. Горожан вновь предупредили о повышении температуры.
По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, сейчас в трудовом законодательстве отсутствует обязанность для работодателя сокращать продолжительность рабочих дней, если на улице и в помещении установилась высокая температура. При этом, сейчас действует СанПиН, который помогает определить максимально допустимую температуру на рабочих местах. Для офисных сотрудников – не более 28 градусов.
То есть, руководителям необходимо поддерживать оптимальную температуру или искать другое решение проблемы (к примеру, изменить режим рабочего времени).