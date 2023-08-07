Для проекта строительства межвузовского кампуса в Самаре найдут разработчика

Объект хотят ввести в эксплуатацию в 2027 году. Фото: правительство Самарской области

В Самаре на создание международного межвузовского кампуса привлекут более 39 миллиардов рублей инвестиций. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

— Часть из них поступят из федерального бюджета, а часть компания «ПроКампус№1», которая выступает концессионером, привлечет из внебюджетных источников. Кредиторами выступят ВЭБ.РФ и ПАО «Сбербанк», — говорится в сообщении.

Напомним, соглашение о строительстве кампуса на пять тысяч мест было подписано между региональным правительством и ООО «ПроКампус № 1» (входит в ГК «ПроШкола», ВЭБ.РФ) на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня этого года. Объект хотят ввести в эксплуатацию в 2027 году.

На последней стратегической сессии в планах было создать модель управления кампусом, образовательные, инновационные продукты, а также продукты технологического предпринимательства. В ближайшее время планируется найти разработчика для проекта.

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