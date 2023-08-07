В Самаре женщина на Granta сбила пешехода и врезалась в Fiat на встречке

В аварии пострадали пешеход и пассажирка отечественной легковушки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в воскресенье, 6 августа 2023 года, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП. Примерно в 21:30 около дома № 125 по улице Обувной отечественная легковушка сбила пешехода, а затем врезалась в Fiat Bravo, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем Lada Granta находилась 30-летняя женщина. В пути следования она наехала на 36-летнего пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. После этого легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой, которой управляла 37-летняя женщина.

С места ДТП был госпитализирован пешеход. Пассажирке Lada Granta – 23-летней девушке – назначено амбулаторное лечение. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии, проводится проверка.

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