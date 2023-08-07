Самара попала в число финалистов Всероссийского урбанистического хакатона «Города»

Самаре благоустроят два участка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара попала в список финалистов урбанистического хакатона «Города». В финал вышло 50 участников из 20 регионов страны.

По информации пресс-служба Всероссийского урбанистического хакатона «Города», очные этапы проекта пройдут с сентября по октябрь текущего года. Вместе с ведущими архитекторами страны финалисты отправятся в Самару, Владивосток и Хабаровск, чтобы подготовиться концепцию благоустройства. Лучшие проекты планируют реализовать в городах в течение трех лет.

В Самарской области очный этап пройдет с0 2 октября по 6 октября 2023 года. Участники планируют благоустроить имения Е.В. Новосильцевой и усадебного парка.