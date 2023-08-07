В Самарской области водитель Volkswagen Polo сбил перебегавшего дорогу мужчину

Отмечается, что в зоне видимости был пешеходный переход. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 6 августа, в 21:30 в Комсомольском районе Тольятти 30-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.

— Мужчина ехал по улице Лизы Чайкиной со стороны Матросова в направлении Механизаторов. ДТП произошло в ходе движения в районе дома № 41 по ул. Лизы Чайкиной, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В это время там проезжую часть переходил в неустановленном месте 48-летний мужчина. Автомобилист наехал на него. Отмечается, что в зоне видимости был пешеходный переход.

В ДТП пострадал пешеход, с места происшествия его госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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