График движения «Валдаев» из Самары до Ширяево и Винновки изменили с 7 августа

Число рейсов до Ширяево немного сократили / Фото: vk.com/volgatravel63

В понедельник, 7 августа 2023 года, в Самаре скорректировали график движения скоростных судов «Валдай-45Р». Расписание изменили как на маршруте до Ширяево, так и до Винновки. Информация об этом размещена на сайте компании «Волга-Трэвэл».

График движения судов по маршруту Самара – Ширяево с отправлением от речного вокзала: ежедневно из Самары – в 9:00, 11:00, 16:00, 18:00, по выходным – в 10:00, 12:00, 17:00; ежедневно из Ширяево – в 10:00, 12:00, 17:00, 19:00, по выходным еще и в 11:00, 13:00, 18:00.

Расписание по маршруту Самара – Ширяево с отправлением от Барбошиной поляны. Ежедневно «Валдаи» будут отправляться из Самары в 9:30, 11:30, 16:30, из Ширяево – в 10:30, 12:30 и 17:30. График по маршруту Самара – Винновка: ежедневно рейсы из Самары в 9:30 и 14:00, в обратном направлении – в 13:00 и 18:00.

Новое расписание будет действовать до 3 сентября 2023 года. Стоимость проезда осталась прежней: цена взрослого билета – 700 рублей в одну сторону, детского (5-10 лет) – 500 рублей, дети до 5 лет – бесплатно.

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