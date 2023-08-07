В Самаре летом 2023 года зафиксировали рост цен на отдельные продукты питания

По данным специалистов, в этом месяце цены должны пойти на спад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В торговых точках Самары текущим летом выросли цены на отдельные продукты. Об этом стало известно на совещании в мэрии в понедельник, 7 августа. Мэр Елена Лапушкина и представители профильных департаментов обсудили мониторинг стоимости социально-значимых продуктов.

Как сообщил руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов, на текущий момент зафиксирован рост цен на белокочанную капусту, репчатый лук, картофель, морковь, курицу и сахар.

– Ценовая динамика соответствует сезонной тенденции мая – июля. В это время года всегда наблюдается удорожание плодоовощной продукции. Сезонный спад цен обычно начинается с августа месяца, после сбора урожая, – пояснили в мэрии.

Вместе с тем некоторые продукты, напротив, стали дешевле. В их числе – куриные яйца, мороженая рыба, овсяная и перловая крупы, гречку, молоко и соль.

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