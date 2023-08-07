В Самарской области запрет на посещение лесов продлен до 14 августа 2023 года

Специалисты отмечают, что нередко причиной возгораний становится человеческая халатность Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Последний летний месяц порадовал жителей Самарской области жаркой погодой. Местами столбики термометров прогрелись до +33 градусов. Тем не менее, такие погодные условия принесли и ряд проблем. Одна из них – высокая пожароопасность лесов.

– В период с 8 по 14 августа 2023 года местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс. Объявлен оранжевый уровень опасности, – информируют в ГУ МЧС по Самарской области.

Специалисты отмечают, что нередко причиной возгораний становится человеческая халатность. Они советуют соблюдать запрет на посещение лесов, не жечь рядом с ними костры и сухую траву, не бросать на землю непотушенные спички. Также не следует заезжать в леса на автомобилях и мотоциклах.

В случае обнаружения пожара необходимо позвонить по номеру прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00. Она работает круглосуточно.

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