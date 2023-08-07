В Самарской области из-за горящего автомобиля вспыхнула сухая трава

Машину и траву удалось потушить совместными усилиями полицейских, селян и пожарных / Фото: vk.com/stgibdd

В воскресенье, 6 августа 2023 года, в селе Верхний Сускан Ставропольского района Самарской области загорелся легковой автомобиль. Звонок о возгорании поступил в дежурную часть в 18:00. Об этом сообщило местное отделение ГИБДД.

Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, обнаружили горящий легковой автомобиль. Из-за пожара воспламенилась и сухая трава около транспорта. Площадь горения значительно увеличивалась из-за ветреной погоды. Инспекторы вместе с селянами приняли меры первичного пожаротушения. Привлечены были и местные владельцы спецтехники, и расчет пожарной дружины. Их совместными усилиями возгорание было быстро локализовано.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Правоохранители продолжают выяснять причины и обстоятельства возгорания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.