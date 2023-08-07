Просто, удобно и безопасно: прием оплаты по QR-коду добавляет комфорта пользователям смартфонов

Более 7 млн человек ежемесячно пользуются популярным платежным сервисом «Плати QR». Недавно удобство такого вида оплаты оценили клиенты Росбанка — пользователи Android-устройств, совершающие покупки в офлайн-магазинах по QR-кодам Сбера. Как стало известно, скоро сервис станет доступен и владельцам айфонов.

На сегодня это уже седьмой банк, подключившейся к оплате по QR-коду. Чтобы совершить покупку, нужно зайти в мобильное приложение банка и навести сканер на QR-код. Это либо наклейка на прилавке, либо изображение на экране POS-терминала или кассы. Подтверждать платеж ПИН-кодом не нужно.

- С каждым днем все больше людей оплачивают покупки QR-кодами, ведь к нашему сервису подключается все новые банки, чтобы повысить удобство и комфорт для своих клиентов. Можно забыть дома банковскую карту и наличные, но если у вас с собой телефон, вы все равно не останетесь без покупки, - отметил Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C».

- Мы постоянно работаем над расширением способов бесконтактной оплаты. При этом клиентам не нужно определять вид QR-продавца, мы сделаем это сами и отправим платеж магазину моментально и безопасно. Развитие сотрудничества между крупными игроками финансового рынка позволяет создавать для клиентов понятную и простую в использовании платежную инфраструктуру, - считает Вячеслав Дусалеев, директор по розничному бизнесу Росбанка.