В Самаре жители микрорайона пожаловались на шум от стройки и вырубку леса

По словам чиновников, снос производится на основании разрешения в соответствии с требованиями правил благоустройства. Фото: Дмитрий Кинев

В Самаре жители микрорайона в Красноглинском районе пожаловались главе региона Дмитрию Азарова на шум от стройки и вырубку леса застройщиком. Об этом горожане написали под одним из постов губернатора во Вконтакте.

— Администрация района штампует отписки, что идет вырубка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, хотя это не так. Рубят все без разбора. Прошу вмешаться и остановить вырубку, пока не будет официально закреплено месторасположение сквера/парка в жилом микрорайоне, — написали самарцы.

На комментарий ответила администрация Красноглинского района. По словам чиновников, снос производится на основании разрешения в соответствии с требованиями правил благоустройства.

— Деревья осматривали представители общественности и жители микрорайона. Аварийные и сухие деревья должны быть убраны. Это санитарные мероприятия, — сказали в администрации района.

Также отмечается, что данный участок находится в аренде у застройщика, в настоящий момент для установки закуплены лавочки и освещение.

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