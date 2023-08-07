В Самарской области временно отключат электричество 8 августа 2023 года

В регионе проведут временные отключения электричества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области временно отключат электроснабжение 8 августа 2023 года. В городе проведут ремонтные работы.

По информации администрации города Новокуйбышевск, отключения проведут с 10:00 до 17:00 8 августа 2023 года в поселке Семеновка. Горожанам стоит заранее подготовиться к отключению. Чтобы избежать повреждения бытовых приборов, горожанам рекомендуют отключить питание от домашней сети.

Напомним, в Самаре местных жителей также предупредили о предстоящих отключениях холодной воды. Специалисты проведут ремонтно-профилактические работы с 8 по 11 августа 2023 года.