ТОАЗ провел корпоративный турнир по рыбной ловле

В ловле карпа соревновались 23 команды, которые представляли различные производства / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В селе Ташла Самарской области прошел турнир по рыбной ловле. Его участниками стали сотрудники Тольяттиазота. Мероприятие организовал совет молодежи предприятия. Оно было посвящено памяти одного из заводчан — Сергея Кремлева.

В ловле карпа соревновались 23 команды, которые представляли различные производства. Турнир длился шесть часов. Победителей определяли в двух номинациях: в командном зачете – по весу всей пойманной рыбы и в личном — самый крупный трофей.

Лидером стал инженер-геодезист Алексей Дороненков, который выловил самого большого карпа. Второе место заняли Игорь Подковыров и Игорь Иванов, третье — Иван Степаненко и Юрий Никулин. Все четверо — представители цеха по производству карбамида № 80К. Победителям вручили кубки и специальные призы от предприятия, а всем участникам — дипломы.

— Турнир по трофейной рыбалке всегда вызывает большой интерес у тоазовцев. Это корпоративное мероприятие объединяет сотрудников всех возрастов, независимо от занимаемой должности. Рыбалка — это и спорт, и активный отдых, и сплочение коллектива. Такие мероприятия позволяют не только пропагандировать ЗОЖ, но и эффективнее решать производственные задачи, — отметила председатель совета молодежи ПАО «ТОАЗ» Евгения Суходеева.

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