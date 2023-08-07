В Самаре главбух предприятия водного транспорта незаконно завышала себе зарплату

Суд признал женщину виновной и вынес приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский районный суд вынес приговор главному бухгалтеру ООО «Самарское речное пассажирское предприятие». Женщину уличили в мошенничестве с зарплатой. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выяснилось, что в апреле прошлого года 48-летняя осужденная внесла в документы ложные сведения о размере своей зарплаты. Кассир организации, будучи не в курсе преступной схемы, выдал главбуху незаконно начисленные деньги. Ущерб составил 28 тысяч рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного с использованием своего служебного положения). Суд признал ее виновной и оштрафовал ее на 150 тысяч рублей.

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