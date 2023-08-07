Капитальный ремонт начальной школы завершается в городе Самарской области

В классах теперь есть стеклопакеты, нескользящий линолеум. Фото: Анатолий Лукиенко

В городе Сызрань Самарской области завершается капитальный ремонт начальной школы СОШ № 29. Работы там выполнены на 97%. Об этом сообщил глава Сызрани Анатолий Лукиенко.

В здании полностью заменили кровлю, провели противопожарную обработку всех поверхностей, заменили систему отопления и провели опрессовку. В классах теперь есть стеклопакеты, нескользящий линолеум, а рядом со столовой появилось отдельное кухонное помещение для подогрева и раздачи блюд.

При этом столовая и холл разделены стеклянной перегородкой. В столовой потолочные панели сделали под вид прессованной соломы и нанесли на стены рисунки. Внешне здание оформлено в ярко-желтом цвете.

Напомним, на обновление школы было выделено 110 миллионов рублей. В основном здании учебного учреждения все еще идет ремонт кровли, пищеблока, спортзала, медицинского кабинета, служебных помещений.

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