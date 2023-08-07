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НовостиОбщество7 августа 2023 12:22

Сергей Войтенко посвятил песню 2-й гвардейской Краснознаменной армии

Артист из Самары Сергей Войтенко выпустил новую песню, посвященную бойцам спецоперации
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Новая композиция рассказывает о бойцам-героях, их отваге и мужестве

Новая композиция рассказывает о бойцам-героях, их отваге и мужестве

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Музыкант, композитор, автор и исполнитель, заслуженный артист России и Самарской области Сергей Войтенко выпустил новую песню в честь бойцов спецоперации. Она посвящается 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Об этом сообщили в региональном Комитете семей воинов Отечества.

– Сергей Войтенко написал песню про 2-ю гвардейскую общевойсковую Краснознаменную армию. Песня получилась просто отличная! Давайте ее распространим, чтобы она попала к тем, о ком поют – нашим ребятам, – обращаются в КСВО Самарской области.

Новая композиция рассказывает о бойцам-героях, их отваге и мужестве, способности до последнего стоять за свое Отечество.