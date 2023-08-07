Сергей Войтенко посвятил песню 2-й гвардейской Краснознаменной армии

Новая композиция рассказывает о бойцам-героях, их отваге и мужестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Музыкант, композитор, автор и исполнитель, заслуженный артист России и Самарской области Сергей Войтенко выпустил новую песню в честь бойцов спецоперации. Она посвящается 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Об этом сообщили в региональном Комитете семей воинов Отечества.

– Сергей Войтенко написал песню про 2-ю гвардейскую общевойсковую Краснознаменную армию. Песня получилась просто отличная! Давайте ее распространим, чтобы она попала к тем, о ком поют – нашим ребятам, – обращаются в КСВО Самарской области.

Новая композиция рассказывает о бойцам-героях, их отваге и мужестве, способности до последнего стоять за свое Отечество.