В Самаре юриста наказали за некачественную помощь жене бойца СВО

Недобросовестный юрист должен будет возместить многодетной матери потраченные на его услуги деньги Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре наказали недобросовестного юриста, обманувшего супругу бойца СВО – многодетную мать. Женщина обратилась к нему за помощью по вопросам прохождения военной службы ее мужем. После оплаты услуг более чем на 40 000 рублей оказалось, что подготовленные юристом жалобы в различные учреждения составлены неверно. Они не соответствовали компетенциям инстанций.

О случившемся стало известно уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой. По просьбе аппарата обмудсмена к решению ситуации подключилась прокуратура Ленинского района. Было составлено заявление о расторжении договора и взыскании денег.

Теперь недобросовестный юрист должен возместить женщине потраченную на его услуги сумму, а также выплатить компенсацию за причиненный моральный вред.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.