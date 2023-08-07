Хотел пошутить над знакомыми: в полиции рассказали подробности задержания мужчины с тремя гранатами в Самаре

Желание пошутить обернулось задержанием для 31-летнего жителя Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны новые подробности инцидента на пляже в районе 9-й Просеки в Самаре. Накануне, 6 августа 2023 года, туда пришел мужчина с гранатами. Прохожие проявили бдительность и задержали подозрительного человека. Детали происшествия рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

- Сотрудники полиции задержали на берегу Волги в районе 9-й Просеки 31-летнего жителя Самары. Ранее он судим не был. У мужчины изъяли три предмета, похожих на гранаты. Было установлено, что это страйкбольная и две учебные гранаты. Опасности они не представляют, - сообщили в пресс-службе облглавка.

Самарец рассказал полицейским, что купил муляжи на рынке. Он приобрел их, чтобы подшутить над знакомыми. Однако все пошло не по плану. В настоящее время правоохранители проводят по факту произошедшего проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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