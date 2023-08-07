Третья Самарская квартирная триеннале пройдет с 14 по 20 августа

Идея триеннале заключается в том, чтобы выявить и представить потенциал, специфику художественной среды Самары / Фото: галерея "Виктория"

В областной столице с 14 по 20 августа 2023 года пройдет третья Самарская квартирная триеннале. Она охватит территорию от ул. Белорусской на Сухой Самарке до ТЦ «Амбар» и ул. Ташкентской. В рамках мероприятия запланированы разнообразные локации с интересными программами: театр, музыка, живопись, графика, фотография, тотальная видеоинсталляция и даже игра в карты. Об этом сообщили представители галереи «Виктория».

Неделя триеннале начнется с выставок «Без лица», посвященной культуре интернет-объявлений, и «Плач Накано», дань уважения японскому композитору Рюити Сакамото. В рамках мероприятия можно будет погулять по ул. Куйбышева, заглядывая во дворы и квартирные галереи, где гостей ждут выставки молодых художников. В последний день триеннале состоится презентация «Эдема» Василия Ничипорука и Евгения Сорокина.

Более полную программу триеннале можно увидеть на сайте галереи и в ее соцсетях. Площадки-участники объединены в ежедневные маршруты. Самарцы и гости города смогут присоединиться к гиду в удобном для себя месте или посетить отдельные мероприятия согласно расписанию.

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