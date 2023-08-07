Самарские пациенты проходят дистанционный мониторинг давления и уровня глюкозы

В следующем году проект планируется запустить в районных больницах. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На территории Самарской области реализуется пилотный проект «Персональные медицинские помощники». Он стартовал в этом году. В его рамках пациенты с хроническими заболеваниями проходят дистанционный мониторинг артериального давления и уровня глюкозы.

– С помощью тонометров и глюкометров пациенты самостоятельно в домашних условиях регистрируют результаты исследований. Данные передаются в специализированные информационные системы, посредством которых обеспечивается доступ к ним для лечащего врача через региональную медицинскую информационную систему, – рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Для этих целей в регион поставлены 1252 тонометра и 200 глюкометров. В мониторинге участвуют 1247 жителей губернии.

– За несколько месяцев реализации проекта у 95% пациентов Самарской городской поликлиники №1 с артериальной гипертензией была проведена коррекция медикаментозного лечения, при этом у 65% в дистанционном режиме с использованием телемедицинских технологий, – отметил министр.

В следующем году проект планируется запустить в районных больницах.