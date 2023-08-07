ВТБ на 16% нарастил кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам первого полугодия 2023-го кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ превысил 2,28 трлн рублей. Рост с начала года составил 16%.

По словам заместителя президента-председателя правления банка Дениса Бортникова, влияние на кредитную активность среднего и малого бизнеса в первом полугодии оказали стабильные ставки и сформировавшийся ранее отложенный спрос. Серьезную роль в развитии рынка кредитования также продолжают играть госпрограммы, которые учитывают интересы широкого круга предприятий СМБ в рамках курса на импортозамещение, развитие отечественного производства и других задач. За первое полугодие банк заключил свыше 17,3 тыс. кредитных сделок. Это почти в три раза выше в сравнении с первым полугодием 2022 года.

− Мы рассчитываем на дальнейший рост кредитного портфеля, чему будут способствовать в том числе и новейшие скоринговые разработки банка и цифровизация продуктов. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку российским предпринимателям на любом этапе развития бизнеса, − прокомментировал Денис Бортников.

Объем предоставленных клиентам СМБ банковских гарантий за шесть месяцев увеличился на 11% и превысил 549 млрд рублей. Портфель привлеченных средств банка в сегменте среднего и малого бизнеса вырос на 16% и достиг 2,7 трлн рублей. При этом объем срочных ресурсов увеличился на 17% и превысил 1,9 трлн рублей.

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