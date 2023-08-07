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НовостиПроисшествия7 августа 2023 13:45

«До берега оставалось несколько метров»: 57-летний мужчина утонул на водоеме в Кинель-Черкасском районе

В Самарской области спасатели подняли со дна тело 57-летнего мужчины
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В работах было задействовано 3 водолаза

В работах было задействовано 3 водолаза

Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Утром в понедельник, 7 августа, поисково-спасательный отряд Самарской области работал в Кинель-Черкасском районе. Там трагически погиб 57-летний мужчина – он не доплыл до берега всего несколько метров. Подробности сообщили в пресс-службе ПСС.

Информация о ЧП поступила от сотрудников полиции. Погибший купался на водоеме «Восточный» в селе Дубовый Колок. Он начал переплывать водоем, но, не доплыв около десяти метров до противоположного берега, скрылся под водой.

– Вызов на проведение работ поступил в 10:10. Работа во время обследования донной акватории была осложнена «нулевой видимостью». На месте работали три водолаза, – рассказали в ПСС Самарской области.

В 14:05 водолаз нашел погибшего мужчину – он находился на глубине трех метров. Его доставили на берег.

Напомним, накануне в Тольятти произошло аналогичное ЧП. Там утонула 6-летняя девочка.