В Самаре на площади Куйбышева прошла репетиция принятия воинской присяги

Солдаты разучивали порядок действий во время воинской присяги

В понедельник, 7 августа 2023 года, жители Самары заметили на площади имени В.В. Куйбышева скопление военнослужащих. Как выяснилось, там собрались новобранцы. Они репетировали принятие воинской присяги.

Самарский блогер Евгений Щекин снял на видео выстроившихся перед зданием театра оперы и балета солдат. Новобранцы разучивали порядок действий при воинской присяге. Запоминали, что делать, куда идти и что говорить во время торжественного мероприятия.

Эта репетиция, в отличие от тех, которые проводят в преддверии Дня Победы, прошла без зрителей. Увидеть ее могли только случайные прохожие. Когда именно планируется провести церемонию принятия присяги, пока неизвестно.

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