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НовостиОбщество7 августа 2023 14:05

Деметра, Армат, Маликобону: названы самые необычные имена новорожденных в Самарской области

В ЗАГСе рассказали о самых редких именах детей в Самарской области в 2023 году
Анастасия ПИГИНА
Самыми популярными именами детей в Самарской области в 2023 году оказались Михаил и София

Самыми популярными именами детей в Самарской области в 2023 году оказались Михаил и София

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны самые редкие и популярные имена, которыми жители Самарской области называли своих детей в 2023 году. Информация об этом опубликована на информационно-аналитическом порта реестра ЗАГСа.

Так, среди девочек самыми необычными оказались имена, имеющие турецкое происхождение, – Маликабону, Фахрия, Фидан, Мехримох. Возможно, на это повлияла растущая популярность сериалов именно из этой страны. Достаточно редким оказалось и имя Деметра – честь древнегреческой богини. Среди мальчиков самыми редкими стали имена Армат, Суфьян, Илал, Леонель, Еремей. Оригинальности родителей можно только позавидовать.

Также была представлена подборка самых частых имен для новорожденных. В топ по популярности среди мужских имен в Самарской области вошли Михаил, Артем, Александр, Максим, Матвей. Девочек в 2023 году часто называли София, Анна, Ева, Виктория, Мария.

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