Самарские подростки примут участие в Международном детском культурном форуме

Мероприятие пройдет в Москве с 10 по 12 августа

С 10 по 12 августа 2023 года в Москве состоится II Международный детский культурный форум. Он пройдет в Новой Третьяковке и соберет более 2 тысяч ребят из нескольких регионов РФ и стран ближнего зарубежья. В их числе – дети из Самарской области. Регион представят 10 талантливых подростков из детских школ искусств и домов культуры из Самары, Сызрани, Тольятти, Кинель-Черкасс.

– Впереди у ребят интенсивная, насыщенная на события культурная и образовательная программа. Форум позволит юным участникам проявить себя, обменяться лучшими практиками, – рассказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

В рамках форума участники посетят мастер-классы, арт-школы и сессии, лекции, встретятся с известными деятелями культуры, представителями государственных и общественных структур. Помимо этого, в программе – помещение «Мосфильма», ВДНХ, Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского и многое другое.