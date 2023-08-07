В Самаре остановилось движение трамваев на перекрестке улиц Киевская и Тухачевского

ЧП произошло в направлении "из города" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в понедельник, 7 августа 2023 года, пассажирам трамваев в Самаре пришлось немного постоять в пробке. Из-за небольшого ЧП рельсовый транспорт остановился на пересечении улиц Киевская и Тухачевского. Об этом сообщили пресс-службе городского департамента транспорта.

– В городе произошла задержка движения трамвая. Причина – повреждение контактной сети на пересечении улиц Киевская и Тухачевского в направлении из города. Ветка стоит, – информируют в департаменте Самары.

Специалисты уже работают над устранением повреждений. Сроки восстановления движения трамваев остаются неизвестными.