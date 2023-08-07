Наркокурьер получил срок за создание «закладок» на территории Самары

Осужденный проведет несколько лет в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор мужчине, который планировал продать партию наркотиков. Вещества он распространял через «тайники». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фигурантом уголовного дела стал 37-летний мужчина. Расследование показало, что в январе 2023 года он через мессенджер купил 45 грамм героина. Часть наркотика он расфасовал по 8 пакетам, которые спрятал в «тайники-закладки». Оставшиеся наркотики мужчина продать не успел – его задержали оперативники.

Недавно дело было рассмотрено в суде. Самарца признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору. Он приговорен к 8 годам колонии строгого режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.