Дмитрий Азаров оценил благоустройство горы Светелка в Шигонском районе

В рамках проекта на горе появится смотровая башня с площадкой для отдыха. Фото: vk.com/azarovlife

В Шигонском районе продолжается благоустройство горы Светелка. Популярное место отдыха ждет масштабное преображение – здесь появится смотровая башня с площадкой для отдыха.

Проект был разработан совместно с жителями. К работам приступили в этом году. Перед этим власти перевели землю из федеральной собственности в региональную, а также, по договоренности с операторами, убрали вышки сотовой связи. В понедельник, 7 августа, ход благоустройства оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

– Заехал проверить, на каком этапе находится реализация наших планов. Сейчас возводим смотровую башню. Проект непростой, из-за сложности рельефа возникают проблемы. Строители рассказали про трудности с доставкой бетона, переговорил с руководством завода – никакого прекращения поставок не будет, – поделился губернатор.

Дмитрий Азаров поручил главе муниципалитета держать работы под контролем и докладывать о текущих проблемах. По поручению главы региона на участке также приведут в порядок дорогу – так она станет удобнее для туристов, приезжающих на автомобилях.