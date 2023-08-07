Более 7 тысяч подростков получили временную работу в Самарской области

Ребятам доступны разные варианты трудоустройства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается летнее трудоустройство подростков. В планах – обеспечить летней работой 12 тысяч ребят. 7 тысяч несовершеннолетних уже трудятся в региональных организациях. Одно из таких предприятий — ПАО «КуйбышевАзот». Ежегодно здесь трудоустраивают порядка 350 подростков.

– В этом году мы решили принять больше несовершеннолетних, планируем, что у нас будет работать 450-500 ребят. Они направляются в разные цеха, в разные подразделения, – рассказала директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот» Татьяна Герасименко.

Работают подростки и в санатории-профилактории «Ставрополь», который является одним из социальных предприятий «КуйбышевАзота». Здесь ребята помогают в столовой, в физиотерапевтическом отделении, на территории.

Напомним, получить летнюю работу могут несовершеннолетние жители области в возрасте от 14 лет до 17 лет включительно. Они получают зарплату не ниже МРОТ в месяц за фактически отработанное время. Кроме того, им доступна материальная поддержка от службы занятости.