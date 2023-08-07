В администрации Самары обсудили мониторинг цен на продукты питания

Некоторые товары, напротив, подорожали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летом 2023 года в торговых точках Самары упали цены на некоторые продукты питания. Об этом стало известно на совещании в мэрии, которое состоялось в понедельник, 7 августа, под руководством мэра Елены Лапушкиной.

– Для получения детальной информации о динамике изменения цен на территории города проводится еженедельный мониторинг розничных цен в сетевых и несетевых магазинах, ярмарках и «мини-рынках». Специалисты зафиксировали снижение цены на куриные яйца, мороженую рыбу, овсяную и перловую крупы, гречку, молоко и соль, – рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

По результатам мониторинга было замечено не только снижение, но и рост цен. Так, текущим летом подорожали белокочанная капуста, лук, морковь, картофель, курица и сахарный песок. Власти отмечают, что в этот период продукция всегда дорожает. Цены вновь должны упасть уже в этом месяце. Причина – сбор урожая.